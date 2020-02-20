Путин напрягся - Сергей Шнуров возглавит политическую партию

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров стал членом Партии Роста России, которая планирует участие в выборах в Госдуму. Как и в группировке Ленинград, Шнуров будет фронтменом Партии. Об этом пишет Mash со ссылкой на Бориса Титова - лидера партии.

Шнуров 20 февраля 2020 вступил в Партию Роста, и на первом же собрании было решено сделать его №1 списка партии.

Теперь матерщинник Шнуров сможет напрямую пообщаться с героями его стихов.

"Со мной будет веселее" — обещал со сцены Шнуров.

Не сомневаемся, что Шнуров не откажется от своих матерных стихов даже в Думе.

Совсем недавно Шнуров с матом напомнил священникам РПЦ о педофилии в их рядах после скандального высказывания протеирея.