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Путин напрягся - Сергей Шнуров возглавит политическую партию

20 февраля 2020, 12:30

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров вступил в партию, которая пойдет на выборы в Думу, и может возглавить список членов партии.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров стал членом Партии Роста России, которая планирует участие в выборах в Госдуму. Как и в группировке Ленинград, Шнуров будет фронтменом Партии. Об этом пишет Mash со ссылкой на Бориса Титова - лидера партии.

Шнуров 20 февраля 2020 вступил в Партию Роста, и на первом же собрании было решено сделать его №1 списка партии. 

Теперь матерщинник Шнуров сможет напрямую пообщаться с героями его стихов.

"Со мной будет веселее" — обещал со сцены Шнуров.

Не сомневаемся, что Шнуров не откажется от своих матерных стихов даже в Думе.

Совсем недавно Шнуров с матом напомнил священникам РПЦ о педофилии в их рядах после скандального высказывания протеирея.

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