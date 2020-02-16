"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на слова протоиерея Дмитрия Смирнова о женах-проститутках. Главный вдохновитель группы Ленинград написал в своем Instagram матерный стих, в котором четко донес свою точку зрения по данному поводу.

Так, Шнуров объяснил, что бесплатных жен не бывает. Кроме того, он напомнил о педофилии среди священников, которая распространена не только на Западе, но и в Российской Федерации.

Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что все было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

*бнул бы ты лучше водки,

Чем п*здеть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жен бесплатных не бывает,

Это не *бать детей.

Пользователи социальной сети в основном были возмущены из-за слов священнослужителя и поддержали своего кумира: "Умыл по полной", "Чуждо им наше, человечье…", "Серега, ты красавчик! Умыл бородатого черта", "Жестко", "Попы хуже, чем педофилы. Если педофилы трахают детское тело, то попы не только трахают детское тело, но и детские мозги", "Вот это сильно!", "Это не *бать детей!!! Серега, акцентированное окончание!!!! Это нокаут глубокий" и другие.

Как ранее сообщал Главред, в Русской православной церкви гражданских жен назвали бесплатными проститутками