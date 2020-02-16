"В РПЦ оху*ли": в России "клоун в рясе" назвал шлюхами гражданских жен

В РПЦ назвали женщин в гражданском браке проститутками / Фото: panthermedia/vostock-photo

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.

По словам главы патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, гражданские жены - временная радость.

Также Смирнов подчеркнул, что российские женщины не понимают, что такое брак.

"Не хочется сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здравствуйте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто женой не считает", - сказал протоиерей.

Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил это тем, что многие мужчины живут в гражданском браке.

По словам Смирнова, они не считают женами тех, с кем живут таким образом.

"Ну что, трудно зарегистрироваться, или что? Нет, никаких трудностей", - возмутился представитель РПЦ.

Отметим, в соцсетях пишут, что брак – это и есть проституция.

"Брак и есть проституция, только сделка купли-продажи не на один час, а на несколько лет, но Гундяев только узнал об этом. Самое главное, что в проституции нет ничего плохого, её давно пора легализовать как в развитых странах", - пишет пользователь Сети.

"Есть сожительство. Есть зарегистрированный брак. Если сожительство, то во многом это то, о чем сказал о. Смирнов, он прав. Если Вы не христианин, то и не лезти в дела церковные. И будет вам счастье" - пишет Игорь Васильевич.

"Пусть и дальше пробивают дно.. Паства и так все меньше....", - отметил Алексей Сергеевич.

"Это он зря так о наших женщинах! Не ему судить!", - считает Сергей Геннадьевич.

"В РПЦ просто оху*ли ...", - добавил некий Геннадий.

"Клоун в рясе . за такие слова о женщине можно и в табло прописать", - добавил некий пользователь Сети.

"Кого ..лять тра*ает чужое горе, когда своего до куя! Счастливы люди и это главное.Я так понимаю там у них с монашками напряг? Или с бесплатной рабсилой? Опять бабы во всем виноваты. А,мужики бедные, на коленях за ними ползают и сутками замуж зовут уговаривают?И в слезах в монахи прут?", - доавил еще один пользователь Сети.

Напомним, ранее музыкант Сергей Шнуров написал стих для патриарха Кирила, в котором парой слов описал всю важность предложения РПЦ и лично патриарха Кирилла по изменению конституции России.

Сергей Шнуров с матом отреагировал в своем Instagram на предложение вписать РПЦ в конституцию РФ.