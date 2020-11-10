Warner Bros выплатит Джонни Деппу десятки миллионов за увольнение

Джонни Депп / Reuters

Джонни Депп получит 8-значную сумму за фильм "Фантастические твари-3" после увольнения.

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что у Деппа был контракт pay-or-play, по которому актер получает свои деньги в любом случае.

Как оказалось, съемки 3 фильма "Фантастические твари" начались с 20 сентября, и Джонни Депп успел сыграть всего в одной сцене.

После увольнения актер все равно получит полный гонорар, как сообщили источники THR, это кругленькая восьмизначная сумма.Читайте такжеФанаты Warner Bros требуют выгнать Эмбер Херд с роли Меры

Контракт типа pay-or-play, предусматривает полные выплаты даже в случае если фильм не будет снят или если актера заменят. К тому же, формально Депп не уволен с картины, его просто заменяют.

Как это часто бывает со звездами его уровня, в его контракте не было пункта о морали, хотя в него вносились поправки с каждым новым фильмом. Формально Джонни Деппа не уволили из Warner Bros., а попросили уйти в отставку. Неясно, чем бы киностудия воспользовалась, если бы актер отказался.

В результате, WB придется оплачивать двух Грин-де-Вальдов, что может существенно увеличить расходы на фильм.

Напомним, Джонни Деппа заставили уволиться с фильма "Фантастические твари 3" после его проигрыша в суде против издания The Sun.

Как известно, первый фильм обошелся студии в 180 миллионов долларов с кассой 814 миллионов.

Второй киностудии обошелся в 200 миллионов с кассой 654 миллионов.

По последним заявлениям Warner Bross, фильм "Фантастические твари-3" выйдет 22 июля 2022 года.