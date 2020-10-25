Юлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклы

Чем полезная свекла / Pixabay

Телеведущая и блогер Юлия Панкова раскрыла все секреты употребления и полезных свойств свеклы, которая так популярна в украинской кухне.

Свекла ассоциируется со знакомыми с детства блюдами вроде борща и винегрета. Честно говоря, это очень ограничивает возможности овоща. Ведь его используют почти все рестораны из списка пятидесяти лучших в мире, и точно не для борща или винегрета. Не стоит недооценивать и полезные свойства свеклы. Ведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, Юлия Панкова расскажет обо всех полезных свойствах этого овоща.

"Уникальные свойство красной свеклы - восстановление организма, - говорит ведущая. - Поскольку в них есть фолиевая кислота, которая способствует созданию новых клеток".Читайте такжеЧем полезна клюква: Юлия Панкова раскрыла секрет

Сок свеклы считают самым ценным напитком против малокровии.

"Благодаря высокому содержанию солей железа, он способствует образованию новых клеток крови - эритроцитов и улучшает состав крови", - говорит Юля.

А еще свекла нормализует артериальное давление. По словам ведущей, магний, содержащийся в свекле, влияет на сосуды и помогает снизить давление. Поэтому свекольный салат не только успокаивает, но и предоставляет энергии.

Юлия Панкова / Новый канал

"В овоще содержится большое количество йода, - рассказывает Юля. - А это значит, что употребляя в пищу этот продукт, мы предоставляем щитовидной железе нужное количество этого элемента. Кстати, именно так происходит нормализация эндокринных процессов организма. Свеклу рекомендую употреблять несколько дней после сытного застолья. И вы сразу почувствуете облегчение".

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