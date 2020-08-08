Юлия Панкова рассказала о своей беременности

Юлия Панкова / Пресс-служба

Недавно ведущая проекта Ревизор на Новом канале Юлия Панкова стала звездной героиней авторского YouTube-проекта МыслиVслух, и ответила на каверзные вопросы в интервью.

Юлия Панкова искренне и откровенно ответила на вопросы о своей личной жизни. Оказалось, что во время семейной жизни и как готовилась к беременности.

"Я очень хотела ребенка. Сознательно готовилась к беременности. Ходила к гинекологу, эндокринологу и пила фолиевую кислоту", - признается ведущая.

Юлия даже набрала 10 килограмм и все сплетничали, что она беременна.

"На самом деле я очень много готовила сладостей мужу. Хотелось и самой все попробовать. А еще тогда ездили в гастротуры. Отказаться от пасты, баранины, выпечки было просто невозможно. Вот от всего этого я и поправилась", - рассказывает девушка.

В отношении детей, Юля считает, что их посылает Бог.

"Он дает детей тем людям, которые готовы к отцовству", - говорит ведущая.

Ранее Юлия Панкова откровенно рассказала о том, как она развелась со своим мужем.