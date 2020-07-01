Юлия Панкова впервые откровенно рассказала о разводе

Юлия Панкова / Instagram

Юлия Панкова сообщила, что развелась с мужем, с которым они поженились в 2019 году. Телеведущая отвечала на вопросы в сторис Instagram, и ответила, что они с мужем развелись, и уже какое-то время не живут вместе.

Кроме того, подробностями ведущая Ревизора поделилась с Новым каналом.

"Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива", - написала она в сторис.

Новому Каналу Юлия Панкова сообщила больше подробностей. Решение о разводе было взвешенным, принятым не на эмоциях и не впопыхах.

"Это решение было обоюдное. Со своей стороны могу сказать, что оно было очень взвешенным и рациональным. Все хорошенько обдумала, взвесила – и решила идти дальше по жизни без этого человека", – поделилась журналистка с Новым каналом. .Читайте также"Не спала по ночам": Панкова вспомнила о начале работы журналистом

Ведущая Ревизора также отметила, что они с супругом расстались мирно, без скандалов и публичных обвинений.

"Мы очень благородно расстались, по-человечески, хорошо. Мы осознанно вступили в отношения и так же осознанно из них вышли", - подчеркнула Юля.

Также Юля объяснила, что значили ее слова "… сейчас я счастлива" в Instagram. Ведь пресса и поклонники могли интерпретировать эту фразу, как намек на новые отношения.

"Состояние моего счастья не зависит от того, есть со мной человек или нет. Я просто радуюсь жизни, радуюсь лету… У меня нет никакой депрессии, грусти по этому поводу. Да, была некая печаль, но она прошла. И сейчас я действительно очень счастлива. Хотя мое сердце свободно", – прокомментировала ведущая Нового канала.

Напомним, что уже в июле стартует 11 сезон Ревизора с Юлией Панковой. Девушка призналась во время ответов на те же вопросы в сторис, что часть программы они успели отснять еще до карантина из-за коронавируса.