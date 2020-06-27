Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований

Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая / Новый канал

Новый 11 сезон Ревизор 2020 на Новом канале выходит 20 июля. Уже известно, кто будет ведущей проекта, и что будет инспектировать команда Ревизора 2020 в первом выпуске.

Юлия Панкова, которая пришла на Ревизор в сезоне 2019 года, снова возвращается к роли ведущей и главной расследовательнице Ревизора 2020 в 11 сезоне.

"Ура-Ура) Рада сообщить, что выход 11 Сезона Ревизора планируется на 20 июля) первый выпуск - из Харькова", - пишет Юлия Панкова в своем Instagram.

То же подтверждает Новый канал - на официальном сайте появилась информация, что 1 выпуск 11 сезона Ревизора выйдет 20 июля в 19-00.

Юля Панкова только недавно закончила спецпроект Ревизор Карантин, как начались съемки нового 11 сезона Ревизора.

Что именно будет инспектировать Ревизор в 1 выпуске 20 июля - пока что неизвестно, но традиционно, создатели намекнут об этом в трейлере.

Ревизор 11 сезон - Юлия Панкова / Новый канал

Напомним, что Ревизор - социально-расследовательный проект, который впервые вышел на Новом канале в 2011 году с Ольгой Фреймут. Ведущая, опираясь на Законы Украины по журналисткой деятельно и Законы о защите прав потребителей проверяла качество обслуживания в ресторанах, гостиницах и тп. После ухода Фреймут, ведущие несколько раз менялись, пока в 2019 году не пришла Юлия Панкова, которая задержалась уже на второй сезон подряд.

Все выпуски проекта Ревизор можно смотреть на Новом канале, также, выпуски Ревизор Карантин и Ревизор 11 сезон смотрите на Главреде.