"Зажралась": Лоза унизил Лолиту за признание о немалых доходах

Российский певец Юрий Лоза высказался о цене за одно выступление Лолиты в России.
Российский музыкант Юрий Лоза неожиданно накинулся с критикой на Лолиту Милявскую за признание в размере заработка за одно выступление.
Юрий Лоза возмутился доходами Лолиты в интервью Вечерней Москве.
Все началось с того, что Лолита призналась, что зарабатывает как минимум 40 тысяч евро.
"Что должен сделать артист за такие деньги?", - вопрошает он.
Лоза не смог пройти мимо, и решил задать риторический вопрос - не боится ли Лолита при выступлении на центральном телевидении называть стоимость своего выступления.
"Она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?", - отметил певец
Выступления Лолиты он назвал "20 минут стояния на сцене", и добавил, что ему грустно из-за-того, что при этом люди с более полезной профессией получают намного меньше.
Однако Лоза уверен, что профессиональный исполнитель не должен работать за копейки. Он утверждает, что люди, выполняющие важную работу, должны получать соответствующий заработок.
А сам Лоза признался, что и вовсе практикует бесплатные выступления на благотворительных фестивалях.
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