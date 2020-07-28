"Зажралась": Лоза унизил Лолиту за признание о немалых доходах

Лолита Милявская / Instagram

Российский музыкант Юрий Лоза неожиданно накинулся с критикой на Лолиту Милявскую за признание в размере заработка за одно выступление.

Юрий Лоза возмутился доходами Лолиты в интервью Вечерней Москве.

Все началось с того, что Лолита призналась, что зарабатывает как минимум 40 тысяч евро.

"Что должен сделать артист за такие деньги?", - вопрошает он.

Лоза не смог пройти мимо, и решил задать риторический вопрос - не боится ли Лолита при выступлении на центральном телевидении называть стоимость своего выступления.

"Она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?", - отметил певец

Выступления Лолиты он назвал "20 минут стояния на сцене", и добавил, что ему грустно из-за-того, что при этом люди с более полезной профессией получают намного меньше.

Однако Лоза уверен, что профессиональный исполнитель не должен работать за копейки. Он утверждает, что люди, выполняющие важную работу, должны получать соответствующий заработок.

А сам Лоза признался, что и вовсе практикует бесплатные выступления на благотворительных фестивалях.

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