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Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни

19 февраля 2021, 10:21

Новый клип снят на песню Остин, в ней певица подняла вечные темы.

Появился новый клип Земфиры
Земфира показала новый клип / УНИАН

Российская певица Земфира Рамазанова презентовала анимационный клип под названием Остин, который снят по мотивам популярной игры Homescapes. Клип, как и сама игра, посвящен дворецкому Остину, который занимается восстановление фамильного особняка.

Клип Остин Земфира разместила на своем канале в YouTube в четверг, 18 февраля, а 19 числа он уже собрал более 59 тысяч просмотров и почти 8 тысяч лайков.

Слова песни Остин и музыку Земфира написала сама. Также певица во время работы над клипом занималась продюсированием и программированием.

В песне исполнительница подняла вечные темы, в частности любви и верности.

Полный текст песни Остин:

Здравствуй, Остин, привет Остин,

Давно не виделись, столько пены,

Все ли в порядке?

Как там Робби, его тачки?

Ты выглядишь плохо – кожа да кости,

Что с тобой, Остин?

А у нас осень, и как-то мне некошерно,

Веду себя скверно, чувствую себя скверно,

Все время хочу напиться.

Так что, Остин, заходи в гости,

Заходи в гости, заходи в гости,

Здравствуй, Остин, привет Остин,

Такие странные новости, ты ли это,

Откуда столько жестокости,

Как же Кэтрин, ее чувства,

Цветы и праздники, поматросил и бросил,

Что же ты, Остин, как так, Остин?

А я, как инок, очень верная,

Но очень нервная и всегда на грани,

Все время боюсь сорваться

И лопнуть от злости,

Спаси меня, Остин,

Забери меня, Остин.

Ты бесишь меня, Остин,

Ты бесишь меня, Остин,

Ты бесишь меня, Остин,

Бесишь меня…

Ты бесишь меня, Остин,

Ты бесишь меня, Остин,

Ты бесишь меня, Остин,

Бесишь меня…Заходи в гости.

Клип Земфиры Остин – видео

  • Напомним, скоро ожидается выход нового альбома Земфиры. Пока неизвестно, как он будет называться. Песня Остин – первый сингл, который войдет в свежий альбом.
  • В последний раз певица выпустила альбом в 2016 году, он назывался Маленький человек live. В альбом вошли песни, записанные во время концертов, которые прошли в рамках тура 2016-го.

Справка. Homescapes – это мобильная игра, которую в сентябре 2017 года выпустила компанией Playrix, пишет Википедия.

Главный герой игры – дворецкий Остин. Также в ней есть ряд других персонажей, в частности Кэтрин и Робби.

Земфира
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