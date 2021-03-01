Земфиру поймали на плагиате

Земфира / УНИАН

Российская певица Земфира в конце февраля представила свой новый альбом бордрерлайн, который выпустила впервые в 2013 года. Для обложки они с художником выбрали, казалось бы просто черный цвет, но и тут ее уличили в "копировании" чужого. Певец Лео Луганский заявил об этом в Twitter и Вконтакте.

"Рекламная пауза", - подписал он фото, не став напрямую обвинять Земфиру в плагиате.

Певец выложил сравнение двух обложек: своего сингла Brdrlne и альбома бордерлайн. У Земфиры название написано кириллицей, у Луганского — латиницей и (почти) без гласных. Обе надписи перечеркнуты, у Луганского — одной линией, у Земфиры — несколькими. Фон у обложек одинаковый, черный.

Он выпустил альбом незадолго до этого, и художник Земфиры полностью его скопировал.

До того, как стать официальным двойником солиста Depeche Mode Дэвида Гаана и сколотить свою группу, он был обычным пареньком из Волгограда, и поэтому следит за российскими исполнителями, даже проживая в США.

Над обложкой работал именитый дизайнер Демне Гвасалия (бренды Vetements и Balenciaga).

Напомним, Лео Луганский - участник рок-групп Foirmoda и трибьют-группы Strangelove, в которой выступает в образе вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана.