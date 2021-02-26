Земфира выпустила новый альбом впервые за 8 лет

Земфира выпустила новый альбом / УНИАН

Певица Земфира потрясла общество, выпустив свой новый альбом бордерлейн в конце февраля 2021. Она обещала его фанатам еще с 2020 года.

Через неделю после премьеры песни Остин, которую Земфира записала для российской игры Homescapes, она представила свой новый альбом, который вышел впервые с 2013 года.

"Земфира - бордерлайн (2021). Альбом доступен на всех платформах", - написала певица в инстаграме.

В список песен альбома кроме Остин вошел еще и сингл Крым.

Земфира бордерлайн - песни

Таблетки ОК Этим летом Пальто Камон Том Жди меня Абьюз Остин Мама Крым Снег идет

Предыдущий студийный альбом певицы Жить в твоей голове вышел 14 февраля 2013 года.

О новом альбоме Земфира заговорила в апреле 2020 года. Тогда она отметила, что пластинка готова на две трети.