Земфира выпустила новый альбом впервые за 8 лет

Российская певица Земфира представила результаты своего творчества за несколько лет в новом альбоме бордерлайн 2021.
Певица Земфира потрясла общество, выпустив свой новый альбом бордерлейн в конце февраля 2021. Она обещала его фанатам еще с 2020 года.
Через неделю после премьеры песни Остин, которую Земфира записала для российской игры Homescapes, она представила свой новый альбом, который вышел впервые с 2013 года.
"Земфира - бордерлайн (2021). Альбом доступен на всех платформах", - написала певица в инстаграме.
В список песен альбома кроме Остин вошел еще и сингл Крым.
Земфира бордерлайн - песни
- Таблетки
- ОК
- Этим летом
- Пальто
- Камон
- Том
- Жди меня
- Абьюз
- Остин
- Мама
- Крым
- Снег идет
Предыдущий студийный альбом певицы Жить в твоей голове вышел 14 февраля 2013 года.
О новом альбоме Земфира заговорила в апреле 2020 года. Тогда она отметила, что пластинка готова на две трети.
Автор: Александр Галаджий