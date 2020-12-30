Жена Джеджулы из больницы обвинила мужа в насилии

Юлия Джеджула / Instagram

Беременная Юлия Джеджула, которая недавно легла на сохранение в больницу, заявила, что виновник ее недомогания - муж, и что она раздумывает о разводе.

Женщина, находящаяся на последних месяцах беременности рассказала, что ее госпитализировали из-за Джеджулы. Когда Джеджула вышла в прямой эфир, то рассказала подробности пишет ТСН.

Юлия во время трансляции заявила, что ее муж изменился, перестал беспокоиться о ней и даже позволял себе поднять на нее руку. Кроме того, он якобы не интересовался ее состоянием после госпитализации.

Деньги на больницу ей перевела старшая дочь а проведать ее приходили друзья

Юлия Джеджула / instagram.com/yla__yla/

В сториз она заявила, что состояние стабилизировалось, и на Новый год ее даже могут отпустить домой. Однако к мужу она возвращаться не хочет.

Также Юлия Джеджула задумалась о разводе, и не хочет отмечать его отцом в свидетельстве о рождении пишет Радио Люкс.

"Ну какую семью хранить? Ждать, пока он нагуляется в 45 лет? Ждать у моря погоды? Я одного ребенка сама подняла на ноги и вторую подниму. Ничего страшного. Конечно же, я не видела, какой он. Была слепа. Только сейчас, во время беременности, у меня открылись глаза", - заявила она в прямом эфире.

В свою очередь, шоумен Андрей Джеджула сразу после попадания жены в больницу также вышел в прямой эфир. Все слова жены Джеджула назвал ложью и отметил, что поддерживает Юлю как может. Кроме того, в сториз он показал, что занимается ремонтом, пока жена в больнице.