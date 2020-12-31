Жена Виктора Павлика попала в аварию

Катерина Репяхова / Instagram

Новая жена Виктора Павлика Катерина попала в ДТП вечером 30 декабря, и показала как другая женщина протаранила ее машину

Катерина Репяхова сообщила в своем Instagram, что она не пострадала, но машину погнуло знатно. С виновницей ДТП они разобрались полюбовно.

Девушка сообщила, что в нее врезалась женщина-пенсионерка, которая сдавала назад и не заметила за собой машину.

ДТП выглядело так, будто бы Катерина врезалась в виновницу. По словам девушки они очень долго разбирались и спорили - вызывать полицию, или как решать проблему. Но, в итоге, виновница ДТП дала какую-то сумму денег и уехала.

Как оказывается, с девушкой была мама, которая поспособствовала решению конфликта.

"Благо, что мама была рядом. Сама я бы умерла там", - написала Катерина.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что травмировалась и попала в больницу во время отпуска.