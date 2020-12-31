УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена Виктора Павлика попала в аварию

31 декабря 2020, 15:29

Катерина Репяхова попала в аварию, и рассказала как решала вопрос с женщиной-виновницей ДТП.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram

Новая жена Виктора Павлика Катерина попала в ДТП вечером 30 декабря, и показала как другая женщина протаранила ее машину

Катерина Репяхова сообщила в своем Instagram, что она не пострадала, но машину погнуло знатно. С виновницей ДТП они разобрались полюбовно.

Девушка сообщила, что в нее врезалась женщина-пенсионерка, которая сдавала назад и не заметила за собой машину.

ДТП выглядело так, будто бы Катерина врезалась в виновницу. По словам девушки они очень долго разбирались и спорили - вызывать полицию, или как решать проблему. Но, в итоге, виновница ДТП дала какую-то сумму денег и уехала.

Как оказывается, с девушкой была мама, которая поспособствовала решению конфликта.

"Благо, что мама была рядом. Сама я бы умерла там", - написала Катерина.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что травмировалась и попала в больницу во время отпуска.

Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Сейчас вы просматриваете новость «Жена Виктора Павлика попала в аварию». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото Топлес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессииТоплес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессии Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужаЖена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фотоЖена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото "Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото"Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото
Следующий материал

Последние новости

16:04
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений
15:57
Удар США по Северному потоку-2: в России рассказали, почему достроят газопровод Видео
15:42
"Три баттла": эксперт назвал проблемы Путина в 2021-м Видео
15:37
Вакцина Sinovac для Украины: Зеленский объяснил покупку в Китае Видео
15:29
Жена Виктора Павлика попала в аварию
Реклама
15:28
Синоптики рассказали, когда нагрянут лютые морозы в Украину Видео
15:27
Стало известно, как работает Новая почта на Новый год 2021 и Рождество Видео
15:21
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на вопрос о том, выйдет ли игра на PlayStation 5
15:04
Названо эмоциональное состояние, которое может ослабить иммунную систему Видео
15:01
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
14:57
Дмитрий Исхаков объяснил, зачем запретил вывозить дочь из России
14:57
У Зеленского раскрыли детали эффективности карантина в Украине Видео
14:49
Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19: стало известно главное условие Видео
14:29
2021 шагает по планете: в каких странах уже наступил Новый год Быка Видео
14:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
14:15
Дмитрий Комаров с женой трогательно поздравили с наступающим Новым годом
14:11
В полиции пошли на жесткие меры из-за гранат у дверей родственников Шабунина Видео
14:08
Зеленский рассказал украинцам, как меньше платить за газ Видео
13:46
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
13:40
Как разблокировать телефон, если вы забыли пароль или графический ключ: обзор эффективных способов
Реклама
13:30
Ситуация с водой в Крыму сегодня решается античными методами – Бабин Видео
13:29
"Проблема лично для Зеленского": эксперт объяснил, почему Украина уйдет с радаров США и ЕС
13:27
Звезда Ганнибала и Славных парней сделал предложение
13:09
Как понизить сахар в крови с помощью завтрака: лайфхак Видео
13:08
Лукашенко "назначил" себя дежурным по Беларуси Видео
13:00
Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
12:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
12:43
Звезда Голливуда отказался сниматься в проектах DC Films
12:42
Украина уже купила вакцину от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности Видео
12:24
Степанов назвал условие поставки вакцины Sinovac в Украину Видео
12:19
Стало известно, где похоронят Пьера Кардена
12:11
Вакцина для украинцев от COVID-19: в Минздраве раскрыли новые важные факты Видео
11:59
РФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ Видео
11:47
Владимиру Остапчуку не дают видеться с детьми
11:47
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
11:17
Вонючее "искусство": в РФ умельцы лепят из навоза символ 2021-го года Видео
11:08
Нужно ли пить витамины D, С и цинк для профилактики коронавируса: в ВОЗ поставили точку Видео
11:04
Регина Тодоренко попала в больницу с травмой ноги
10:50
"Взрывной привет": в прокуратуре рассказали, что нашли у двери матери Шабунина Видео
10:32
Кулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат Видео
Реклама
10:13
Борис Грачевский попал в реанимацию
10:05
Жесткий карантин в январе: эксперт назвал главную ошибку Кабмина Видео
09:53
В МИД рассказали, получил ли Зеленский приглашение на инаугурацию Байдена Видео
09:52
Отстранение Тупицкого приближает Украину к появлению "своего Путина" мнение
09:34
Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом
09:20
Украина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона Видео
09:14
Спасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 году
09:13
Под дверь матери Шабунина подложили бомбу: активист назвал причину Видео
08:54
Китай выводит на рынок новую вакцину от COVID-19: что известно о препарате Sinopharm Видео
08:43
Для кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять