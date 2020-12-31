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Регина Тодоренко попала в больницу с травмой ноги

31 декабря 2020, 11:04

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что неудачно покаталась на серфе на Бали.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram

Регина Тодоренко, которая недавно отправилась в отпуск после участия в российском ледовом шоу, рассказала, что травмировала ногу после того, как решила позаниматься серфингом.

Видео с больницы Регина Тодоренко показала в своих сториз, показав волнующегося мужа Влада Топалова и метушливых врачей.

"Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", - поделилась она результатами своих "приключений".

Также на видео она рассказывает, что все будет хорошо. Влад Топалов отметил, что это ее первый и последний раз катания на серфе.

Девушка призналась, что боль почувствовала через 2 часа после удара, а сейчас уверена - все будет хорошо.

Сама телеведущая выглядит слишком спокойной на фоне всех остальных - на каталке и в маске она рассказала всем, что все будет хорошо.

Ранее о своей госпитализации рассказала модель Юлия Джеджула.

Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
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