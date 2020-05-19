Життя прекрасне - Фіолет представил уникальный клип на карантине

Фіолет - Життя прекрасне / Лора Молодець

Украинская группа Фіолет представила новый документальный клип на карантине, который записали вместе с другими украинскими селебрити.

"Поки є ще такі, як ми, цей світ не згасне. Чисте небо після грози - це життя прекрасне!", - решила напомнить напомнить своим клипом группа Фіолет.

В конце апреля в инстаграме группы появился пост с призывом к фанам не расстраиваться из-за продления карантина, разнообразить свои будни и показать в коротком видео, как каждый проводит это время, как держит себя в хорошем состоянии и в чем находит обычную радость.Читайте такжеФронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине

Саундтреком к необычному клипу-документалке стала жизнеутверждающая песня с альбома 2018 Aurora - Життя Прекрасне.

"В это странное время каждый из нас переосмысливает ценность и быстротечность жизни. Да, коронавирус остановил привычный ритм, создал кризис во всех отраслях, откорректировал все наши планы, однако положительно повлиял на экологию, очистил воздух и океаны от загрязнений, вызванных производством, освободил больше времени для общения с семьями, показал нам наши уязвимые места и заставил учиться приспосабливаться к новым условиям. Культурная отрасль Украины пострадала больше всего, но не остановилась. Музыка - это то, что заставляет людей чувствовать себя счастливыми, а следовательно живыми. Сегодня мы объединились, чтобы напомнить всем, что жизнь прекрасна ", - комментирует идею создания видео группа.

Кроме Fiolet Family, к идее присоединились журналисты, музыканты и писатели - друзья группы Фиолет Сергей Кузин, Соня Сотник, Роман Скрыпин Денис Жупник, Виктория Жуковская, Мяч Dreadball, Руслан Горовой, Иван Леньо, Виктор Винник, Иван Марунич, Андрей Тимчук, Ирэна Карпа, Макс Кидрук, Остап Микитюк и другие. Режиссером монтажа стал Ярослав Коник.

"Один з моїх улюблених видів колаборації з шанувальникам - кліпи з домашніми відео #фіолетfamily. Максимально живі, креативні і життєствердні. Дотримуючись соціальної дистанції, ми не забуваємо триматися разом, аби пережити ці дивні і непрості часи. "Кращі поруч", цитуючи слова пісні, і це - найголовніше," - дополняет лидер группы Сергей Мартынюк.

Життя прекрасне - Фіолет смотреть онлайн новый клип:

Фиолет от начала карантина активно поддерживали украинцев онлайн-концертами на youtube, общением в стримах и развлечениями в сторис, а вне этого начали писать новый по звучанию альбом и обещают уже скоро представить первый сингл.

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