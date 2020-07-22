Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами

Украинская певица и телеведущая, которая представляла Украину на Евровидении 2013 Злата Огневич побаловала поклонников соблазнительными формами в облегающем наряде, в котором она занимается спортом.
Певица рассказала в своем Instagram о растяжке, то бишь стретчинге в новом сленге, и показала наглядные фото.
"А Вы знали что стретчинг это:
- Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы
- Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм
- Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины)
- Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий
- Способствует улучшению обмена веществ
- Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов.
Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки в супер-студии", - говорит она.
На фото Залата Огневич показала продольный и поперечный шпагаты, при этом вызвав у поклонниц и поклонников бурный восторг.
"Ну них*расебе!!!", "Злата ти красуня", "Супер девочка!". "Молодец, круто тренируется и твои шпагат супер невероятно просто", - пишут в комментариях.
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