Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами

Злата Огневич / Instagram

Украинская певица и телеведущая, которая представляла Украину на Евровидении 2013 Злата Огневич побаловала поклонников соблазнительными формами в облегающем наряде, в котором она занимается спортом.

Певица рассказала в своем Instagram о растяжке, то бишь стретчинге в новом сленге, и показала наглядные фото.

"А Вы знали что стретчинг это:

Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы

Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм

Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины)

Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий

Способствует улучшению обмена веществ

Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов.

Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки в супер-студии", - говорит она.

На фото Залата Огневич показала продольный и поперечный шпагаты, при этом вызвав у поклонниц и поклонников бурный восторг.

Злата Огневич / Instagram

Злата Огневич / Instagram

"Ну них*расебе!!!", "Злата ти красуня", "Супер девочка!". "Молодец, круто тренируется и твои шпагат супер невероятно просто", - пишут в комментариях.

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