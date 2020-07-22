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Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами

Украинская певица Залат Огневич похвалилась впечатляющими формами, которые она засветила во время занятия спортом.

22 июля 2020, 13:35
Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram

Украинская певица и телеведущая, которая представляла Украину на Евровидении 2013 Злата Огневич побаловала поклонников соблазнительными формами в облегающем наряде, в котором она занимается спортом.

Певица рассказала в своем Instagram о растяжке, то бишь стретчинге в новом сленге, и показала наглядные фото.

"А Вы знали что стретчинг это:

  • Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы
  • Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм
  • Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины)
  • Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий
  • Способствует улучшению обмена веществ
  • Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов.

Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки в супер-студии", - говорит она.

На фото Залата Огневич показала продольный и поперечный шпагаты, при этом вызвав у поклонниц и поклонников бурный восторг.

Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram
Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram

"Ну них*расебе!!!", "Злата ти красуня", "Супер девочка!". "Молодец, круто тренируется и твои шпагат супер невероятно просто", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фантазию своих поклонников утренним фото в бассейне.

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