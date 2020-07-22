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"Фигура богини": Настя Каменских в бикини показала провокационное фото

Украинская певица Настя Каменских, которая сольно выступает как NK, подразнила поклонников шикарными формами с утра-пораньше.

22 июля 2020, 09:55
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских показала горячее летнее фото, которое привело в восторг поклонников, а кого-то заставила завидовать.

Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в Instagram.

"These hot summer mornings", - пишет Настя Каменских, что можно перевести, как "Ох, эти горячие утра летом".

На фото Настя позирует у поручней своего бассейна в необычном купальнике-некомплекте - оранжевых трусиках и белом топике.

На фото Настя идеально подчеркнула стройную фигуру, длинные соблазнительные ножки, и сочные формы, которые не скроет купальник.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Красотка", "Офігенно", "Красотка, идеальная фигура богини", "У Насти такая шикарная фигура, но плавки всегда колхоз 1914 год(", "Шикарная девочка", "Гарна", "Худышка!!! Настя прекрасна!!", "Прелесть", - пишут в комментариях.

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