"Фигура богини": Настя Каменских в бикини показала провокационное фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских показала горячее летнее фото, которое привело в восторг поклонников, а кого-то заставила завидовать.

Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в Instagram.

"These hot summer mornings", - пишет Настя Каменских, что можно перевести, как "Ох, эти горячие утра летом".

На фото Настя позирует у поручней своего бассейна в необычном купальнике-некомплекте - оранжевых трусиках и белом топике.

На фото Настя идеально подчеркнула стройную фигуру, длинные соблазнительные ножки, и сочные формы, которые не скроет купальник.

Настя Каменских / Instagram

"Красотка", "Офігенно", "Красотка, идеальная фигура богини", "У Насти такая шикарная фигура, но плавки всегда колхоз 1914 год(", "Шикарная девочка", "Гарна", "Худышка!!! Настя прекрасна!!", "Прелесть", - пишут в комментариях.

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