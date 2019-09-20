Погода в Украине в октябре: синоптик предупредил о "температурном подвохе"

В начале октября 2019 будет тепло, а потом резко похолодает, предупредил синоптик / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине в начале октября будет довольно теплой.

Первые десять дней октября 2019 будут теплыми, а потом резко похолодает, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник дал "теплый" прогноз погоды на начало второго месяца осени для юга нашей страны - температура может колебаться возле отметок +21...+23 градуса, а в северной части будет немного прохладнее.

Синоптик добавил, что 4-6 октября ожидаются дожди, а потом прогнозируется резкое снижение температуры: ночью - до +9, а днем - до +13...+15 градусов.

Читайте такжеВ Киеве "скакнет" температура: синоптик назвал датуРанее климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологи Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Максименко дала "успокоительный" прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. Эксперт полагает, что нашей стране не грозят аномальные морозы.