"Аномальный мороз в Украине": эксперт дала "успокоительный" прогноз погоды на зиму

В природе слишком высокая температура компенсируется за счет слишком низкой, отметила климатолог.
Климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологи Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Максименко сообщила, что погода в Украине не будет самой холодной за последние 30 лет.
В нашей стране летом температура была недостаточно высокой, поэтому нет возможности прогнозировать аномальный мороз зимой, рассказала эксперт КП в Украине.
По словам собеседницы, слишком высокая температура воздуха компенсируется за счет слишком низкой и таким образом в природе сохраняется баланс.
"…Общегодовая температура, которая состоит из показателей зимних, весенних, летних и осенних температур, выходит всегда на показатели средние многолетние. Иными словами, если в какой-то сезон будет чуть теплее, чем надо, то противоположный сезон будет чуть холоднее…", - объяснила климатолог.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды в Украине на зиму 2019-2020. Эксперт спрогнозировал, что в нашу страну зима придет рано, начнется с плюсовой температуры, а потом будут сильные морозы.