В ряде областей Украины "ударят" сильные заморозки: тревожный прогноз погоды

Ряду областей Украины грозят сильные заморозки, предупредил синоптик / lenta-ua.net

В ночь на вторник, 24 сентября, в ряде областей Украины прогнозируются сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса.

Заморозки "ударят" на севере, на востоке нашей страны и в Ровенской области, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По его данным, погода в Украине ближайшей ночью будет очень холодной и в Полтавской, и в Черкасской областях - в этих регионах ожидаются заморозки на почве 0-4 градуса.

Синоптик добавил, что в ночь на среду, 25 сентября, заморозки в воздухе 0-3 ожидаются на Черниговщине, на Сумщине, на Полтавщине, на Харьковщине и на Луганщине.

Читайте также"Аномальный мороз в Украине": эксперт дала "успокоительный" прогноз погоды на зимуНа Житомирщине, Киевщине и в Донецкой области прогнозируются заморозки на почве - 0-5 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине первый снег выпадет 12-17 ноября. Также эксперт сказал, что настоящая зима в нашу страну придет 15-17 декабря.