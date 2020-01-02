Синоптик назвал дату стремительного потепления в январе 2020

В Украине с 23 января стремительно потеплеет, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в начале января 2020 погода в Украине будет морозной - ожидается несколько пиков холода, а с 23 числа стремительно потеплеет.

В конце января - 29-31 числа - прогнозируется оттепель, рассказал эксперт Сегодня.

Собеседник добавил, что почти весь месяц будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года, а с 23 января температура повысится до отметок -1…-3 градуса.

"…Оно (похолодание - Ред.) будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов…", - поделился синоптик.

Ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова говорила, что в первой декаде января погода в Украине прогнозируется очень холодная.