"Традиционные дары": циклон зашлет в Украину свой фронт - синоптик

В пятницу циклон зашлет в Украину свой атмосферный фронт, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в пятницу, 10 января, циклон, центр которого находится недалеко от Дании, зашлет в Украину свой атмосферный фронт.

Атмосферный фронт принесет традиционные "дары" - дождь и мокрый снег, поделилась эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.

По ее данным, погода в Украине может быть мокрой на севере, на западе, возможно, в Харьковской области и на части центра страны.

"Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем… - 0…+ 5 градусов", - добавила Диденко.

Эксперт спрогнозировала, что погода в Киеве в пятницу ожидается мокрая - прогнозируется дождь, местами возможен дождь с мокрым снегом. Ночь в столице ожидается около 0 градусов, а днем - до +3.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, чем удивит погода в Украине в январе 2020 года. Синоптик сообщил, что в январе 2020 температура будет немного выше, чем на протяжении последних лет.