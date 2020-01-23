Украина окажется "между двух огней" - синоптик

В пятницу Украина окажется "между двух огней", предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 24 января, Украина окажется между мощной северной цикличностью и не менее масштабным антициклоном, который охватывает почти всю континентальную Европу.

Кусок теплого фронта может зацепить северные области нашей страны, закрыть Солнце и местами организовать осадки, написала эксперт в Facebook.

Диденко предупредила, что осадки - небольшой дождь или мокрый снег - вероятны в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В ночь на пятницу прогнозируется 0…-5, на востоке в горах местами температура может снизиться до отметки в -7, а днем ожидается 0…+5.

"Ветер постепенно угомонится, с сильного перейдет в умеренный", - добавила синоптик.

Погода в Киеве 24 января прогнозируется облачная, но существенные осадки не ожидаются. Ночью температура может составить около 0, а днем - +1…+3. Синоптик отметила, что ветер ослабнет.

Ранее - 20 января - завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух поделилась, что в Киеве всего восемь дней продлилась метеорологическая зима, и это было еще в ноябре.