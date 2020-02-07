Синоптик предупредил о резком "перелете" погоды в Киеве

Погода в Киеве завтра изменится, сообщили в Укргидрометцентре.
Погода на сегодня для Киева - на пятницу, 7 февраля, прогнозируется морозная и снежная - днем минимальная температура ожидается -5 градусов.
Завтра - в субботу, 8 февраля, в столице резко изменится погода, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Погода на завтра не прогнозируется морозная - днем ожидается около 0 градусов, и осадки не предвидятся.
Погода в Киеве 7 февраля:
- Днем -3…-5, снег.
Прогноз погоды для Киева на 8 февраля:
- Ночью -6…-8, днем -1…+1, без осадков.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Киеве скоро изменится. Эксперт написала, что с 9-10 февраля ожидается потепление.