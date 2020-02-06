Синоптик рассказала, когда украинцам ждать нового потепления

В Украине ожидается температура воздуха до -13 градусов / dpchas.com.ua

В Украине в пятницу, 7 февраля, циклон обусловит осадки в виде снега Севере, Востоке, Юге страны и в Карпатах, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В ближайшие двое суток в Украине ожидается ночная температура до -7-13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов мороза.

На дорогах – гололедица, ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, предупредила она в Facebook.

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"В Киеве завершится рабочая неделя морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем 7 февраля ожидается до -3 градусов. Скользко, ветрено", - написала синоптик.

Существенные осадки в Киеве не предвидятся, однако днем возможен снег.

"С воскресенья-понедельника снова начнется потепление", - добавила Диденко.

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Напомним, ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила о том, что в марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды.