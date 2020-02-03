Адский прогноз с метелями и заносами: украинцев предупредили о коллапсе на дорогах

В центральных областях Украины ожидается значительный снег / фото: sai.gov.ua

Со вторника, 4 февраля, в Украине ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, во вторник днем на Закарпатье, Прикарпатье будет значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Спасатели подчеркнули, что 3-4 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте такжеЗасуха и небывалое тепло: синоптик предупредила об аномальной погоде веснойКак отмечается в сообщении ГСЧС в Facebook, 5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см.

Водителей предупредили, что ожидается местами гололед и налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели. В Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

"Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, будут осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - добавили в ГСЧС.

Отметим, что по данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 4 февраля, в Винницкой, Одесской и северных областях ожидается небольшой дождь, а в Карпатах - сильный снег.

Читайте такжеВ апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на веснуСиноптики предупредили, что 4 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, днем на Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков, только днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны 7-12° тепла; в Карпатах в течение суток 0-4° мороза.

Напомним, ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила о том, что в марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды.