"Роскошный апрель": украинцам на завтра спрогнозировали +20

В среду на юге и в центре Украины ожидается +20 / УНИАН

Погода в Украине в среду, 4 марта, будет едва ли не самой теплой в Европе – максимальная температура воздуха может составить +18 градусов.

На юге и местами в центре нашей страны завтра температура может подняться до +20, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что погода в Киеве завтра прогнозируется апрельская – "будет роскошный апрель", осадки не ожидаются, температура – до +15.

Погода на завтра – чего ожидать 4 марта

Днем ожидается от +12 до +18 градусов. На крайнем западе Украины прогнозируется похолодание до +5…+10, там возможны дожди. В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.

Напомним, Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на март 2020 года. В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении первого месяца весны в нашей стране температура воздуха будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.