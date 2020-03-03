"Роскошный апрель": украинцам на завтра спрогнозировали +20

В среду погода в Киеве будет апрельская, спрогнозировала эксперт.
Погода в Украине в среду, 4 марта, будет едва ли не самой теплой в Европе – максимальная температура воздуха может составить +18 градусов.
На юге и местами в центре нашей страны завтра температура может подняться до +20, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Эксперт добавила, что погода в Киеве завтра прогнозируется апрельская – "будет роскошный апрель", осадки не ожидаются, температура – до +15.
Погода на завтра – чего ожидать 4 марта
Днем ожидается от +12 до +18 градусов. На крайнем западе Украины прогнозируется похолодание до +5…+10, там возможны дожди. В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.
Напомним, Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на март 2020 года. В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении первого месяца весны в нашей стране температура воздуха будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.