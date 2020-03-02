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Украинцев предупредили о температурной аномалии в марте

2 марта 2020, 09:18

Среднемесячная температура воздуха в марте будет выше нормы.

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Среднемесячная температура воздуха в марте будет выше нормы / 1zoom.ru

В марте 2020 года температура воздуха в Украине будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений и ее среднемесячный показатель составит 1-7 градусов тепла.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптики сообщили, что согласно климатической характеристике марта, средняя месячная температура воздуха составляет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, при этом абсолютный минимум зафиксирован на уровне 22-37 градусов мороза, абсолютный максимум - 16-29 градусов тепла.

В то же время среднее месячное количество осадков 24-50 мм, при этом в горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

/ meteo.gov.ua

В сообщении добавляется, что в марте существует вероятность гроз, сильного ветра, гололеда и налипания мокрого снега.

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В понедельник, 2 марта, синоптики прогнозируют в западной части, днем и в большинстве северных областей Украины дождь, на Закарпатье местами сильный, в центральных областях днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем составит 6-11 градусов тепла.

/ @ukrgmc.official

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине в апреле 2020 года прогнозируются заморозки.

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