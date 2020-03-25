"Температура в два раза выше": когда Киев ждет тепло

В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве, на среду, 25 марта, спрогнозирована немного прохладная – днем максимальная температура ожидается +7 градусов.

В четверг в столице немного потеплеет, а в пятницу днем прогнозируется до +14, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Киеве на выходных, 28-29 марта, ожидается теплая – максимальная дневная температура может составить +15 градусов.

Прогноз погоды для Киева на 25-29 марта:

25 марта: днем +5…+7, без осадков;

26 марта: ночью -2…-4, днем +8…+10, без осадков;

27 марта: ночью -1…+1, днем +12…+14, без осадков;

28 марта: ночью +2…+4, днем +13…+15, без осадков;

29 марта: ночью +2…+4, снег, местами – сильный, днем +13…+15, без осадков.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на апрель 2020. Эксперт спрогнозировал, что в начале второго весеннего месяца будет прохладно, выпадут небольшие осадки.