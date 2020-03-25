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"Температура в два раза выше": когда Киев ждет тепло

25 марта 2020, 09:40

Скоро погода в Киеве станет более теплой, сообщили синоптики.

Синоптики сообщили, что в Киеве скоро подскочит дневная температура – Погода Киев
В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве, на среду, 25 марта, спрогнозирована немного прохладная – днем максимальная температура ожидается +7 градусов.

В четверг в столице немного потеплеет, а в пятницу днем прогнозируется до +14, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Киеве на выходных, 28-29 марта, ожидается теплая – максимальная дневная температура может составить +15 градусов.

Прогноз погоды для Киева на 25-29 марта:

  • 25 марта: днем +5…+7, без осадков;
  • 26 марта: ночью -2…-4, днем +8…+10, без осадков;
  • 27 марта: ночью -1…+1, днем +12…+14, без осадков;
  • 28 марта: ночью  +2…+4, днем +13…+15, без осадков;
  • 29 марта: ночью +2…+4, снег, местами – сильный, днем +13…+15, без осадков.

  • В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве скоро подскочит дневная температура, сообщили синоптики Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на апрель 2020. Эксперт спрогнозировал, что в начале второго весеннего месяца будет прохладно, выпадут небольшие осадки.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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