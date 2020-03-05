Погода в Украине весной: народный синоптик дал подробный прогноз

Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в марте, мае и в апреле 2020-го / УНИАН

Погода в Украине после вторника, 10 марта, будет переменчивой – ожидаются температурные качели, потом – серьезное потепление, и до конца второй десятидневки месяца прогнозируется комфортная температура.

В последние 10 дней месяца прогнозируется небольшое похолодание и осадки, рассказал народный синоптик Владимир Деркач Фактам.

По словам собеседника, в начале апреля ожидается прохладная погода и небольшие осадки, а перед Пасхой 2020 (отмечается 19 апреля – Ред.) будет потепление и сильный ветер.

Погода в Украине в апреле 2020

Температура будет повышаться в середине первой декады месяца, после 10 апреля ночью могут быть заморозки. Возможны незначительные осадки. На протяжении третьей декады месяца прогнозируется больше осадков.

Чего ожидать в Украине в мае: погода на месяц

В начале мая ожидаются небольшие осадки. Возможна почти летняя температура, а потом ее "собьют" дожди. Позже ожидается настоящее тепло и кратковременные дожди. В конце мая прогнозируются ливни и похолодание.

Ранее в Укргидрометцентре был составлен прогноз погоды для Украины на март 2020 года. Синоптики спрогнозировали, что в нашей стране на протяжении марта температура воздуха будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.