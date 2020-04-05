Синоптики насулили Киеву +20: названы даты

В Киеве на следующей неделе ожидается до +20 / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве – на воскресенье, 5 апреля, спрогнозирована достаточно теплая, днем ожидается до +12, а в ближайшие дни в столице может быть еще теплее.

В понедельник, 6 апреля, в Киеве прогнозируется до +14, а на следующий день – до +17, поделились прогнозом в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что 8-9 апреля в столице дневная температура воздуха может составить +20 градусов.

Погода на завтра в Киеве:

6 апреля: ночью -1…+1, днем +12…+14, без осадков.

В Киеве на следующей неделе ожидается до +20 / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 7-9 апреля:

7 апреля: ночью -1…+1, днем +15…+17, без осадков;

8 апреля: ночью +5…+7, днем +18…+20, без осадков;

9 апреля: ночью +5…+7, днем +18…+20, без осадков.

Напомним, в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на апрель 2020 года. Синоптики сообщили, что на протяжении второго месяца весны в нашей стране средняя температура может немного превысить значения, зафиксированные на протяжении многих лет.