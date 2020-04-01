Погода в Украине на апрель 2020: синоптики предупредили об аномалии

Погода в Украине в апреле будет аномально теплой, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Украине в апреле 2020 года прогнозируется аномально теплая – средняя месячная температура может быть выше значений, зафиксированных на протяжении многих лет, на 2 градуса.

На большей части территории нашей стране средняя температура составит около +12 градусов, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды для Украины на апрель не слишком сухой и не слишком мокрый. В государстве ожидается количество осадков, которое находится в рамках средних многолетних значений.

Погода в Украине на апрель 2020 года от Укргидрометцентра:

Средняя температура воздуха ожидается +10…+12 градусов (в горах – +6…+7), а это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений;

Количество осадков может составить 24-50 мм, а в горных районах – 55-82 мм.