"Заморозки, тепло и снег": Киев предупредили о погодных сюрпризах

Киеву скоро грозят заморозки и мокрый снег / УНИАН

Прогноз погоды для Киева на субботу, 11 апреля, не очень теплый – днем максимальная температура может составить +13 градусов, зато ночью не было заморозков.

В Вербное воскресенье 2020 – 12 апреля – в столице ночью будут заморозки до -3 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики также предупредили, что 13 апреля резко потеплеет а 14 числа – сильно похолодает и пойдет снег.

Погода на сегодня в Киеве:

Днем +11…+13, без осадков.

Киеву скоро грозят заморозки и мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве на 12-14 апреля:

12 апреля: ночью -1…-3, днем +11…+13, без осадков;

13 апреля: ночью +3…+5, днем +16…+18;

14 апреля: днем +4…+6, снег и мокрый снег, ночью +4…+6, снег и мокрый снег.

Киеву скоро грозят заморозки и мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, на апрель 2020 Украине спрогнозировали погодную аномалию. В Укргидрометцентре прогнозировали, что на протяжении месяца в нашей стране средняя температура воздуха будет немного превышать значения, зафиксированных на протяжении многих лет наблюдения.