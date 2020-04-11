"Заморозки, тепло и снег": Киев предупредили о погодных сюрпризах

Погода в Киеве скоро будет снежной, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды для Киева на субботу, 11 апреля, не очень теплый – днем максимальная температура может составить +13 градусов, зато ночью не было заморозков.
В Вербное воскресенье 2020 – 12 апреля – в столице ночью будут заморозки до -3 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики также предупредили, что 13 апреля резко потеплеет а 14 числа – сильно похолодает и пойдет снег.
Погода на сегодня в Киеве:
Днем +11…+13, без осадков.
Погода в Киеве на 12-14 апреля:
- 12 апреля: ночью -1…-3, днем +11…+13, без осадков;
- 13 апреля: ночью +3…+5, днем +16…+18;
- 14 апреля: днем +4…+6, снег и мокрый снег, ночью +4…+6, снег и мокрый снег.
Напомним, на апрель 2020 Украине спрогнозировали погодную аномалию. В Укргидрометцентре прогнозировали, что на протяжении месяца в нашей стране средняя температура воздуха будет немного превышать значения, зафиксированных на протяжении многих лет наблюдения.