Атакуют настоящие тропики: Украину в августе ждет аномальная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июле и августе 2022 будет характеризоваться дальнейшим повышением температуры воздуха, увеличением дефицита осадков и интенсивностью непродолжительных гроз, ливней, града и шквалов.

Как сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух, украинцам нужно быть готовыми к большому количеству жарких дней и тропических ночей.

"Поскольку продолжительность жаркого периода увеличится – дней для отдыха у водоема будет достаточно. По ее словам, сохранится и аномальная жаркая погода в западных областях в июле, а в августе температура воздуха вернется к климатической норме", - говорит метеоролог, передает 24 канал.

В целом, погода в Украине летом будет зависеть от процессов в экваториальных широтах Тихого океана, в частности явления Ла-Нинья.

Климатический феномен ЛаНинья означает падение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны моря. Это явление будет провоцировать сухую погоду в нашей стране, добавила Вера Балабух.

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