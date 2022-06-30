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Украина превратится в настоящие тропики: синоптики назвали регион, где ударит +39

30 июня 2022, 14:55

Почти на всей территории Украины 1 июля будет без осадков.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 1 июля будет снова очень жаркой. Как сообщают синоптики, температура еще больше поползет вверх, а дожди прекратятся.

В Укргидрометцентре отмечают, что 1 июля антициклон изменит свои позиции. Из-за чего и будет тенденция к уменьшению облачности, прекращению осадков в большинстве регионов, и снова повышению показателей температуры.

Почти на всей территории Украины будет без осадков, лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха на западе и севере ночью составит около + 4 +17, а днем +32 +34 и +27 +31 соответственно.

В восточных областях ночью +11 +15, днем +26 +28 градусов.

На юге страны +15 +20 ночью и +27 +30 градусов. На побережье морей до +22.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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