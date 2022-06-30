Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется похолодание

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в начале июля будет прохладной. После адской жары в июне, температура воздуха начнет снижаться, а местами перепад температур произойдет весьма стремительно.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, похолодание произойдет неравномерно в разных уголках Украины и задержится на разный промежуток времени.

Так в центральных областях, волна осадков собьет температуру воздуха в средине текущей недели, но в последующие несколько дней столбик термометра будет подниматься к показателю в +30.

Волна дождей принесет относительно длительный период прохлады.

На юге Украины осадков в конце июня и начале июля будет меньше, а температурные скачки не станут такими заметными, как в других уголках страны.

В западных областях жара продержится вплоть до выходных, однако потом там начнет постепенно холодать.

На востоке ближайшие дни ожидаются особенно жаркими. Ближе к концу недели там стоит ждать небольшого похолодания, однако уже после выходных столбик термометра опять неумолимо поползет вверх.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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