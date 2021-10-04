Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки

Всю неделю в Украине ожидается сухая погода с туманами и ночными заморозками / 1zoom.ru

Погоду в Украине в ближайшее время будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, всю неделю в Украине ожидается сухая погода с туманами, а также ночными заморозками.

Она уточнила, что дневная температура воздуха ожидается до +12 +16 градусов (в западных регионах до +19, на Закарпатье – до + 23 градусов).

В Киеве в ночное время прогнозируется +3 +7 градусов, по области в вероятны заморозки, днем +12 +15 градусов.

Как уточнили в Укргидрометцентре, 5-6 октября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Температура ночью +1 +6 градусов, в северных, центральных, 6 октября также в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы заморозки 0 -5, днем +11 +16 градусов.

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В Киеве и области 5-6 октября переменная облачность, без осадков. Температура ночью +1 +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0 -5, днем +11 +16 градусов, сообщает Укринформ.

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В то же время синоптики отметили, что в Украине в самом разгаре очередное бабье лето.

"Бабье лето уже было и бабье лето еще будет", - говорится в материале ТСН.

Уточняется, что бабье лето - это короткий осенний солнечный период без осадков. И таких периодов осенью может быть несколько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.