Экстремальные заморозки в октябре: украинцев предупредили о дубаке и назвали даты

В октябре в Украине прогнозируют заморозки / 1zoom.ru

Во всех регионах Украины в самое ближайшее время ожидаются ночные заморозки, температура опустится до -5 градусов.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, температура воздуха снизится ночью 30 сентября и 1-3 октября.

Заморозки прогнозируют во всех регионах, кроме западных областей и побережья морей.

В связи с этим в Украине объявили I "желтый" уровень опасности.

"На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый) В северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

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Что такое первая степень опасности: предупреждение означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Какой будет погода в октябре 2021

Погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в ближайшее время погоду будет определять антициклон.

Как написала она в Facebook, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.