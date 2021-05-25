Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров

В ряде областей Украине спрогнозированы дожди и грозы / Reuters

Погода в Украине завтра – в среду, 26 мая, ожидается мокрая и грозовая в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На Виннитчине, Житомирщине и Черниговщине дожди будут ночью и днем, а на Киевщине в ночное время не ожидаются осадки, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили, что ночью и днем осадки также прогнозируются в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В большинстве районов восточных регионов, на Днепропетровщине, Полтавщине, Запорожье, Тернопольщине спрогнозирован чрезвычайной уровень пожарной опасности.

В среду ночью максимальная температура воздуха прогнозируется +14 градусов – такие градусы светят центральной, северной, восточной и южной части Украины.

Днем максимум спрогнозировано +27 – самая высокая температура ожидается в Запорожской и Херсонской областях.

Карта погоды для Украины на 26 мая 2021 года

В ряде регионов Украины спрогнозированы дожди и грозы / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Укргидрометцентр поделился прогнозом погоды для Украины на 25 мая. Дожди прогнозировались на западе государства.

Максимальная ночная температура ожидалась +13 на востоке и в захваченном Россией Крыму. Днем спрогнозировано до +25 – такие градусы светили центральным и восточным регионам.