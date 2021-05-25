Синоптик предупредил украинцев о шторме: где ждать сегодня непогоду

В Украине сегодня ожидается сильный ветер / Фото pixaby

Погода в Украине во вторник, 25 мая, будет преимущественно солнечной, однако несколько областей еще затронут осадки. Синоптик прогнозирует грозы и сильный ветер, вплоть до штормовых значений.

В частности, дожди накроют западные области – Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ривненскую и Волынскую, передает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с, на западе юго-восточный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +21… +25 градусов.

Погода в Киеве сухая и солнечная. Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 тепла.

Погода в Украине 25 мая / meteo.gov.ua

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