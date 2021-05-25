Синоптик предупредил украинцев о шторме: где ждать сегодня непогоду

Погода в Украине в ряде регионов во вторник, 25 мая, будет с грозами и сильным ветром, вплоть до штормовых значений.
Погода в Украине во вторник, 25 мая, будет преимущественно солнечной, однако несколько областей еще затронут осадки. Синоптик прогнозирует грозы и сильный ветер, вплоть до штормовых значений.
В частности, дожди накроют западные области – Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ривненскую и Волынскую, передает Укргидрометцентр.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с, на западе юго-восточный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +21… +25 градусов.
Погода в Киеве сухая и солнечная. Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 тепла.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Украину движется серьезное похолодание, предупредили синоптики.
- Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.
- Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
- Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
Автор: Анна Багрий