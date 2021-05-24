В Украину движется серьезное похолодание и опасная погода

Погода в Украине будет холодной / pixabay

Погода в Украине принесет серьезное похолодание. По прогнозу синоптиков, Украину будет заливать серьезными дождями.

Синоптики прогнозируют, что конец мая - начало июня будет с температурой +12 +14 градусов. Согласно данным ресурса Gismeteo, остаток мая будет с дождями, и местами с грозами. Больше всего осадков будет на западе и севере страны.

После повышения температуры до +18 +25 градусов, нас ждет спад в четверг - пятницу 27-28 мая.

Уже 30 мая - 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет от +12 +13 на севере и западе, а также до +17 на востоке и юге.

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Ресурс Meteoprog опубликовал прогноз погоды для Киева на две недели, в котором говорится, что температура в столице будет держаться на значениях +18 +25 почти до конца мая, а в последний день весны нас ждет резкое понижение до +13 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: