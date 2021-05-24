В Украину идет летняя жара до +30 градусов: синоптик назвала сроки

Украинцам пообещали изменение погоды / Фото pixaby

Во вторник, 25 мая, циклон будет определять погоду на востоке Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, дожди местами также ожидаются и в западных областях. На остальной территории страны ожидается солнечная и теплая погода. В западных областях возможен сильный южный ветер.

Синоптик подчеркнула, что температура воздуха в течение 25 мая будет колебаться в пределах +20 +25 градусов.

В Киеве во вторник прогнозируется солнечная погода, температура до +22 градусов, отметила она.

До конца недели в Украина вероятны периодические дожди с грозами, температура прогнозируется +20 +25 градусов, на востоке и юго-востоке до +30 градусов, добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра:

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять умеренно теплый воздух, на востоке и западе страны - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, а днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений,на западе местами порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

Прогноз погоды на 25 мая:

Температура ночью +7 +12 градусов, днем +20 +25 градусов.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью +10 +12 градусов, днем +21 +23 градуса.

Прогноз погоды на 25 мая / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца мая: