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Грозы, прохлада и даже мороз: синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские"

2 мая 2022, 02:02

Известный синоптик сообщил, каких сюрпризов от погоды ждать до 8 мая.

Синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские" / униан

Первая неделя мая в Украине будет прохладной, а местами с осадками и заморозками.

Прогноз погоды на неделю озвучил кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 2 мая

Большая часть Украины останется без осадков, и только в Карпатах, Прикарпатье и местами в северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ночью +3...+8°С, днем +14...+19°С, в Закарпатье до +22°С. Ветер переменных направлений в северных и западных областях юго-западный, 3 - 8 м/с.

Погода в Украине 3 мая

Ожидается небольшие кратковременные осадки в северных и западных областях Украины, местами с грозами, а на остальной территории будет сухая погода. Минимальные ночные температуры прогнозируются в пределах +3…+8 °С, в восточных регионах на поверхности почвы заморозки -3…0 °С; днем воздух прогреется до +15…+20 °С, в Прикарпатье до +23 °С. Ветер преимущественно юго-западного направления, 3-8 м/с.

Погода в Украине 4 мая

Синоптик прогнозирует умеренные осадки с грозами в западных, центральных и восточных областях. На севере и юге будет сухо. Ночью столбики термометров покажут +3...+8°С, на востоке заморозки на поверхности почвы до -3...0°С; днем +14…+19 °С, в восточных и южных областях местами до +22 °С. Ожидается смена направления ветра на северный и северо-западный.

Погода в Украине 5 мая

Осадки ожидаются только в Карпатах и Прикарпатье, в то время как на остальных территориях сухо. Ночная температура +2...+7°С, в северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -3°С; днем +12…+17 °С, в Приазовье и Херсонской области до +19 °С.

Погода в Украине 6-8 мая

В большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, преимущественно без осадков. На западе возможны грозы в дневное время.

Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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