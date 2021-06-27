Когда в июле в Украине будет аномально жарко, и в какие дни ждать бурь: синоптик назвал даты

В начале июля ожидается аномально жаркая погода, спрогнозировал эксперт / flickr.com/dianne_stankiewicz

Погода в Украине в июле 2021 года ожидается разная – народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал аномальную жару, дожди и бури.

Аномальная жара будет с 4 по 8 июля, рассказал эксперт ТСН.ua.

По его словам, с 11 по 12 число в нашей стране будут дожди и бури.

Прогноз погоды в Украине на июль 2021 года – чего ожидать во второй части месяца:

С 16 по 17 июля прогнозируются дожди;

С 18 по 28 июля ожидается жара;

25 июля спрогнозирована гроза и буря;

30 июля ожидается дождь.

Напомним, в конце июня в Украине в ряде областей температура воздуха превышала отметку в +30 градусов. Позже были дожди и грозы.

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В ряде областных центров, в Черновицкой области (Буковина) и в захваченном Россией Крыму бушевала непогода. В частности, заливало Львов, Харьков, Днепр и Ялту. Самый мощный потоп был в Ялте и на Буковине.

Потоп в Ялте был самым мощным с 1922 года. Вода подтопила десятки домов, пострадали 20 человек, погиб мужчина. В Черновицкой области в воде оказались десятки сел.

Ранее в шоу Твій день з 1+1 руководитель Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк говорил, что практически до конца июня будут грозовые очаги.

Шоу Твій день можно посмотреть на сайте 1+1 video.