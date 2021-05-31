Лето стартует "холодякой": Украину атакует мощный циклон с ливнями

Украинцев предупредили о дождях и похолодании / Reuters

Во вторник, 1 июня, в Украине ожидается холодная, дождливая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон который своими атмосферными фронтами распространит дожди на значительную часть территории Украины.

Синоптик предупредила, что дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на юге, на востоке и в большинстве центральных областей Украины.

Она уточнила, что температура воздуха предполагается +13 +19 градусов, на Приазовье возможно до + 20 градусов.

"А ближайшей ночью на Севере и Западе вообще холодяка, +4 +8 градусов. В Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим, мягко говоря, воздухом: ночью +4 +7 градусов, днем ​​1 июня +14 +17 градусов. Еще с порывистым северо-восточным ветром", - написала Диденко.

Она добавила, что потепление придет в Украину с пятницы и уже на следующей неделе температура повысится до +25 градусов.

Читайте такжеОт пекла до потопа: синоптик рассказала о погодном феномене летом

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.