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На Украину обрушится мощный циклон: где ждать проливных ливней с грозами

23 мая 2021, 20:42
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В Украине ожидается снижение температуры, предупредила Наталья Диденко.

Украину атакует циклон с грозами и ливнями
В Украине прогнозируют дожди с грозами / УНИАН

В понедельник, 24 мая, погоду в Украине будет определять циклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, дожди, местами сильные и с грозами пройдут на западе, севере и в центре страны, ожидается сильный северо-западный ветер.

Синоптик прогнозирует, что днем сильные осадки сместятся и останутся преимущественно на северо-востоке: в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

"Похолодает 24 мая немного в северных и центральных областях, +15 +19 градусов. На остальной территории Украины + 17 + 22 градуса, на востоке до 24 градусов". - подчеркнула она.

По ее прогнозу, в Киеве в понедельник ожидается сильный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня осадки прекратятся. Днем в понедельник в Киеве около +17 +18 градусов.

Во вторник, 25 мая, прогнозируется улучшение погоды – дожди прекратятся, температура повысится.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 24 мая погода в Украине будет определять влажная и прохладная теплая воздушная масса.

По всей стране ожидаются дожди, местами грозы, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны значительные дожди, днем на западе страны без осадков.

Прогноз на 24 мая:

  • Температура ночью прогнозируется +9 +14 градусов, днем +14 +19 градусов, на юге и востоке страны местами до +26 градусов.
  • В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью +11 +13 градусов, днем +17 +19 градусов.
Прогноз погоды на 24 мая / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца мая:

  • Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил о том, что в 2021 году в Украине весна выдалась холодной, однако скоро придет потепление.
  • В конце месяца придет настоящая жара.

Циклон

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.

В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

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