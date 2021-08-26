Может ли измениться глобальная тенденция с потепления на похолодание: климатолог дала ответ

Человечество все больше влияет на природу, говорит эксперт / УНИАН

Существует вариант, при котором глобальная тенденция изменится с потепления на похолодание. Данный расклад обрисовала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух

Впрочем, как уточнила она в интервью Главреду, вероятность таких событий чрезвычайно мала. Более вероятно, что человечество, численность которого растет, и которое ведет очень активную деятельность, будет все больше влиять на природу.

"Своим влиянием мы меняем атмосферу, всю планету. Причем не только лицо планеты, но и растительный и животный мир. Если мы не остановимся и не сможем остановить потепление на 2 градуса, то для многих регионов нашей планеты это будет иметь катастрофические последствия. Ведь возникнут такие условия, в которых просто невозможно будет жить", – рассказала Вера Балабух.

Климатолог уверена, что в таком случае проблема климатических беженцев будет стоять чрезвычайно остро. В частности, она будет очень актуальной для Украины.

"По сравнению с африканскими или азиатскими регионами, где люди часто полностью теряют урожаи, Украина является более безопасным регионом, поэтому именно сюда будут стекаться климатические беженцы. Украина все равно будет оставаться в умеренных широтах, и, даже если у нас станет засушливее, условия все равно будут оставаться благоприятнее, чем где-либо еще.

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Следовательно, Украина вскоре может стать страной, куда будет переселяться большое количество населения. Вопрос – насколько мы к этому готовы?" – резюмировала Вера Балабух.

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Как сообщал Главред, к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.