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Надвигается похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2024, 19:44обновлено 31 октября, 20:15
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Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где температура воздуха повысится до +20 градусов
  • В каких регионах объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 1 ноября будет местами дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех областях Украины - І уровень опасности. Все из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине не будет резкого похолодания. В течение пятницы температура воздуха местами повысится до +20 градусов. В то же время уже в субботу, 2 ноября, Украину атакует холодный арктический воздух. Уже 3 ноября похолодание придет даже на юг.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: ventusky

Погода 1 ноября

В Украине 1 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Почти во всех областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, на побережье Черного моря до 11°; днем 11-16°, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 1 ноября в Украине будет ветреной и местами дождливой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +5...+12 градусов.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: meteoprog

Погода 1 ноября в Киеве

В Киеве 1 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.

Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.

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