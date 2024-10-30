Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Эта магнитная буря может ухудшить самочувствие.

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Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: pexels

Что узнаете:

Когда закончится магнитная буря

Дата начала новой магнитной бури

До какой отметки повысится мощность бури

Украину атаковала очень сильная магнитная буря. Ожидалось, что она пойдет на спад, но мощность бури внезапно усилилась. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну еще 23 октября. Три дня она была на уровне 4-х баллов. 26-28 октября она стала сильнее - почти 6-балльной.

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29 октября мощность магнитной бури стала почти 7-балльной. На таком же уровне она продержится и 30 октября.

Ожидается, что после этого она может пойти на спад, но уже 1 ноября страну накроет новая магнитная буря. Она будет 3-балльной. Следующая буря ворвется в страну 11 ноября с почти 5-балльной мощностью.

Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 2 вспышки класса С и М. Сообщается, что 26 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 96 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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